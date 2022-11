NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Galp Energia von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 15 auf 16 Euro angehoben. Die europäischen Ölkonzerne hätten das siebte starke Quartal in Folge hinter sich, weshalb er mit weiter steigenden Gewinnprognosen rechne, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Cashflow-Entwicklung dürfte wieder anziehen, und bei den Barmittelausschüttungen an die Aktionäre dank Aktienrückkäufen und Dividenden rechnet er mit prozentual zweistelligen Raten. Zur Galp-Hochstufung verwies der Experte auf das besonders deutliche Cashflow-Potenzial etwa durch mittelfristige Projekte./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2022 / 00:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

