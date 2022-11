28. November 2022, First Tin Plc ("First Tin") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/first-tin-ltd/ ein Zinnerschließungsunternehmen mit fortgeschrittenen Projekten mit geringem Investitionsaufwand in Deutschland und Australien, freut sich bekannt zu geben, dass Taronga Mines Pty Ltd ("TMPL"), eine in Australien eingetragene 100%ige Tochtergesellschaft von First Tin Plc ("First Tin"), von der Regierung von New South Wales ("NSW-Regierung") in Australien im Rahmen ihres Critical Minerals and High-Tech Metals Activation Fund ("Fonds") einen Zuschuss von bis zu 494.038 A$ erhalten hat. Der Zuschuss ist ein Beitrag zum Taronga-Zinnprojekt von TMPL in NSW und wurde vom stellvertretenden Premierminister von NSW, Paul Toole MP, am Montag, den 21. November 2022 bekannt gegeben.