- Arcadia beabsichtigt, unverzüglich in Verhandlungen mit HeBei Xinjian Construction CC einzutreten und eine Transaktion möglicherweise im ersten Quartal 2023 abzuschließen.

- HeBei hat kürzlich eine ähnliche Transaktion mit dem benachbarten Lizenzinhaber Kazera Global PLC (KZG.L) abgeschlossen

- Swanson DFS auf Anfang Q1/2023 verschoben, um angesichts steigender Spodumen-Preise eine Aufbereitung des Lithium-Erzes vorzusehen

- Laufende und unvollständige Gespräche mit mehreren Parteien werden fortgesetzt

Arcadia Minerals Ltd (ASX:AM7, FRA:8OH) (Arcadia oder das Unternehmen), das diversifizierte Explorationsunternehmen, das eine Reihe von Projekten in Namibia anstrebt, die auf Tantal, Lithium (Ton, Sole und Hartgestein), Nickel, Kupfer und Gold abzielen, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung (LOI) von HeBei Xinjian Construction CC (HeBei) erhalten hat, um mit Arcadia zu verhandeln und möglicherweise eine Vereinbarung abzuschließen, die Folgendes vorsieht: a) eine immerwährende Abnahme von Tantalpentoxid-Konzentrat mit mindestens 25 % Metallgehalt und Li2O mit mindestens 1 % Li2O -Metallgehalt an HeBei vergeben wird, und b) in der HeBei die Finanzierung für den Bau und die Inbetriebnahme einer Tantal-Konzentratanlage mit Multi-Gravity-Separation und einer Lithium-Konzentratanlage (durch Dense Media Separation oder Flotation) bereitstellt und im Gegenzug am Gewinn des Betriebs beteiligt wird.

Jurie Wessels, der Vorstandsvorsitzende von Arcadia, erklärte: "Der Erhalt der Absichtserklärung von einem Unternehmen eines solchen Kalibers wie HeBei Xinjian Construction CC bestätigt unsere Zuversicht, dass das Swanson-Projekt zu einem potenziellen frühen Cash-Generator wird. Besonders ermutigt werden wir durch die Absichtserklärung, eine Gewinnbeteiligung sowohl an den Tantal- als auch an den Lithium-Gutschriften des Swanson-Projekts vorzunehmen und beide Produktströme zu erwerben. Unsere nächsten Schritte bestehen darin, mit HeBei und anderen Interessenten zu verhandeln, um eine Transaktion so früh wie möglich abschließen zu können. HeBei hat vor kurzem ein Geschäft mit unserem Nachbarn Kazera Global PLC (KZG.L) unter ähnlichen Bedingungen abgeschlossen, was das Interesse an unseren Produkten beweist.