Medaro vergibt Option auf das Lithiumkonzessionsgebiet Superb Lake

VANCOUVER, BC (29. November 2022) - Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Rock Edge Resources Ltd. (CSE: REDG) („REDG“) eine Optionsvereinbarung getroffen hat, wonach REDG eine Option (die „REDG-Option“) auf den Erwerb einer ungeteilten 70%igen Beteiligung am Lithiumkonzessionsgebiet Superb Lake (das „Konzessionsgebiet“) im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario erhält. Das Konzessionsgebiet besteht aus 8 Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 2.187 Hektar und befindet sich im Gebiet O‘ Sullivan Lake / Maun Lake im Bergbaubezirk Thunder Bay im Nordwesten von Ontario, etwa 375 Kilometer nordöstlich von Thunder Bay. Medaro besitzt eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile am Konzessionsgebiet, die von Alex Pleson gewährt wurde, und die REDG-Option hängt davon ab, dass Medaro seine Beteiligung am Konzessionsgebiet erwirbt.

Um eine 70%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet im Rahmen der REDG-Option zu erwerben, muss REDG innerhalb von zwei Jahren Folgendes tun: Tätigung einer Barzahlung in Höhe von insgesamt 200.000 Dollar an das Unternehmen; Ausgabe von insgesamt 1.700.000 REDG-Stammaktien an das Unternehmen; Durchführung von Explorationsarbeiten und Tätigung von qualifizierten Ausgaben auf dem Konzessionsgebiet im Wert von insgesamt 700.000 Dollar. Im Falle, dass REDG seine 70%ige Beteiligung erwirbt, werden Medaro und REDG im Anschluss ein Joint Venture eingehen, um die Exploration und potenzielle Erschließung des Konzessionsgebiets voranzutreiben.

CEO Michael Mulberry merkt an: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Rock Edge Resources Ltd. Das Unternehmen verfügt über ein Managementteam mit umfangreichen Erfahrungen im Bereich der Bergbauexploration und der öffentlichen Finanzmärkte. Wir freuen uns darauf, dass REDG das Projekt Superb Lake auf die nächste Stufe bringen wird.“

Über Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY)

Medaro Mining ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (BC), das Optionen auf das Lithiumkonzessionsgebiet Superb Lake in Thunder Bay (Ontario), das Lithiumkonzessionsgebiet Cyr South in James Bay (Quebec), das Urankonzessionsgebiet Yurchison in Nord-Saskatchewan, das Konzessionsgebiet Rapide Li-Be in Abitibi (Quebec), das Lithiumkonzessionsgebiet Lac La Motte in Val D’Or (Quebec) und das Lithiumkonzessionsgebiet Darlin in Val D’Or (Quebec) besitzt. Das Unternehmen ist auch an der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat durch sein Global Lithium Extraction Technologies Joint Venture beteiligt. Erfahren Sie mehr unter: https://medaromining.com/ .