KfW beruft Joachim Schumacher in die Geschäftsführung der KfW-Tochter DEG

Frankfurt am Main (ots) -



- Joachim Schumacher, erfahrener Experte im internationalen

Entwicklungsfinanzierungsgeschäft, startet am 1. Mai 2023

- Geschäftsführer Philipp Kreutz geht planmäßig in den Ruhestand



Joachim Schumacher wird als Nachfolger für den planmäßig in Ruhestand tretenden

Geschäftsführer Philipp Kreutz als Geschäftsführer der DEG bestellt. Sein

Vertrag läuft bis zum 30. April 2026. Das hat der Vorstand der KfW als

DEG-Gesellschafterin nach Anhörung im Aufsichtsrat der KfW-Tochtergesellschaft

DEG am 28. November 2022 entschieden.