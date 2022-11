Die Märkte fokussieren sich vor der Rede von Fed-Chef Powell voll auf die nachlassenden Inflation - aber das übergeordnet immer mehr in den Fokus kommende Thema ist wahrscheinlich die Rezession! Die Anleihemärkte sehen schwarze Wolken am Horizont, die Aktienmärkte aber erwarten ein soft landing der US-Wirtschaft. Heute im Fokus die Rede von Jerome Powell (19.30Uhr deutscher Zeit) - bei den letzten drei Auftritten des Fed-Chefs reagierten die Märkte mit einem Abverkauf. Das muß diesmal nicht so sein, zumal alle eine hawkishe Rede des Fed-Chefs erwarten (bereits eingepreist?). Ein Blick auf S&P 500 und VIX aber zeigt, dass heute eine Vorentscheidung über die weitere Richtung für die Märkte fallen könnte..

Hinweise aus Video:

1. Dax: Die nächsten Tage dürften Schwung in die Indizes bringen

2. Dollar-Schwäche ideal für Gold- und Silberminen?

Das Video "Powell, Inflation, Rezession: heute Entscheidung?" sehen Sie hier..