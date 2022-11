Dr. Zhenyu Zhang, Mitbegründer und Chief Technologist von AmmPower, in die „30 Under 30 - Energy“-Liste von Forbes für 2023 aufgenommen

Dr. Zhang ist ein anerkannter Experte auf dem Gebiet von Ammoniak. Bei AmmPower leitet er das Pre-FEED (Front-End Engineering Design) und FEED für mehrere grüne Ammoniakproduktionsprojekte. Dazu gehört die technische Entwicklung der „weltweit ersten dezentralen und elektrifizierten Ammoniakproduktionsanlage“, der Independent Ammonia Production Machine (IAMM).

Die IAMM-Anlage nutzt erneuerbaren Strom, Luft und Wasser zur Herstellung von grünem Ammoniak, das als Wasserstoffträger, kohlenstofffreier Dünger, Kraftstoff oder Nitrierchemikalien in der Halbleiterindustrie verwendet werden kann.

Der flexible IAMM-Ammoniakreaktor verfügt über ein fortschrittliches Wärmemanagement, wodurch die IAMM-Anlage niedrige Investitionskosten, geringe Wartungsanforderungen, einen hohen Wirkungsgrad und eine kompakte Stellfläche aufweist. Dank Dr. Zhang ist AmmPower eines der wenigen Unternehmen mit einer zum Patent angemeldeten Ammoniakumwandlungstechnologie in kleinem Maßstab.

Dr. Zhang leitet auch die Forschungs- und Entwicklungsarbeit von AmmPower für Ammoniak-Cracking-Projekte zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und Strom. Seine Leidenschaft gilt der Lösung kritischer Herausforderungen in den Bereichen Energie und Nachhaltigkeit durch die Entwicklung kostengünstigerer, effizienterer und besser skalierbarer Technologien.

„Wir sind begeistert von der Anerkennung, die Zhenyu für sein Wissen und seinen Beitrag zur Zukunft der grünen Energie erhält. Wir freuen uns für ihn und empfinden es gleichzeitig als Privileg, dass er dem AmmPower-Team angehört“, sagt Dr. Gary Benninger, CEO und Executive Chairman von AmmPower.

Dr. Zhang hat einen B.S. in Verfahrenstechnik von der Central South University (China), einen M.S. in Informatik vom Georgia Institute of Technology und einen Ph.D. in Verfahrenstechnik von der Colorado School of Mines. Seine Arbeit zum Thema „Efficient Hydrogen and Ammonia Production via Process Intensification and Integration“ (Effiziente Wasserstoff- und Ammoniakproduktion durch Prozessintensivierung und -integration) an der Colorado School of Mines wurde von der Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) des US-Energieministeriums (DOE) mit insgesamt 2,5 Millionen Dollar gefördert (DE-AR0000785, DE-AR0001004).