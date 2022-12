praktischArzt und DGAUM bündeln Kräfte für Arbeits- und Umweltmediziner/-innen

Mannheim (ots) - Durch die neue Kooperation mit der DGAUM (Deutsche Gesellschaft

für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e.V.) ab Dezember 2022 wurde ein von der pA

Medien GmbH betriebener und spezialisierter Stellenmarkt auf der DGAUM-Website

implementiert. Damit erhalten deren Mitglieder Unterstützung auf dem

Arbeitsmarkt für Arbeits- und Umweltmediziner/-innen.



Um ihre Mitglieder bei Job- und Karrierefragen sowie der Stellensuche zu

unterstützen, greift die DGAUM ab Dezember 2022 auf die Reichweite der pA Medien

GmbH zurück. Diese betreibt die digitalen Karriere- und Informationsportale

praktischArzt (https://www.praktischarzt.de/) und Medi-Karriere

(https://www.medi-karriere.de/) mit monatlich über 2.000.000 Besucherinnen und

Besuchern. Für Michael Schmitt, Geschäftsführer der pA Medien GmbH, ist die

Zusammenarbeit ein logischer Schritt: "Da auf unseren Karriere-Portalen in der

Vergangenheit die Inhalte zum Thema Arbeitsmedizin auf reges Interesse gestoßen

sind, lag für uns eine Kooperation mit der DGAUM nahe, um auch in Zukunft

spannende Themen aus diesem Bereich zu veröffentlichen."





Integrierter Stellenmarkt mit starker Reichweite für DGAUMEine entscheidende Komponente der Kooperation liegt in der Schnittstelle zumreichweitenstarken Stellenmarkt der pA Medien GmbH. Dieser ist direkt auf derWebsite http://www.dgaum.de/ integriert. So finden Besucherinnen und Besucherschnell und einfach das umfassende Stellenangebot der beiden PortalepraktischArzt und Medi-Karriere mit Fokus auf medizinische Berufe im FachbereichArbeitsmedizin und Umweltmedizin. "Auf diese Weise können Arbeits- undUmweltmedizinerinnen und -mediziner einfach nach passenden Stellen suchen", soTimo Krasko, Geschäftsführer der pA Medien GmbH.Arbeitsmedizin für beide Kooperationspartner ein wichtiger FaktorDer Stellenwert der Arbeitsmedizin ist nicht zu unterschätzen. Sie spielt in dermedizinischen Prävention eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, für die rund45. Mio. Erwerbstätigen in Deutschland gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungenzu schaffen. Ihr Fokus liegt darauf, arbeitsbedingten Erkrankungen,einschließlich Berufskrankheiten, vorzubeugen bzw. diese frühzeitig zu erkennenund somit einen Beitrag zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit und zurFortentwicklung des betrieblichen Gesundheitsschutzes zu leisten. Davonprofitieren Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen und dies liegt der DGAUMgenauso am Herzen wie der pA Medien GmbH.Über die pA Medien GmbH:Die Portale praktischArzt und Medi-Karriere werden betrieben von der pA MedienGmbH und stellen eine Kombination aus Stellenbörse und Karriereportal dar. DasGeschäftsfeld ist die Veröffentlichung von Stellenanzeigen für Ärztinnen undÄrzte, Medizinstudierende und alle sonstigen Berufe im Gesundheitswesen.Über die DGAUM:Der DGAUM gehören heute über 1.300 Mitglieder an, die auf dem Gebiet derArbeitsmedizin und Umweltmedizin arbeiten. Dazu zählen vor allem Ärztinnen undÄrzte, aber auch Angehörige anderer Berufsgruppen wie etwa aus den Natur- undSozialwissenschaften. Die DGAUM ist eine akzeptierte und gefragteAnsprechpartnerin von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, wenn es um diebestmögliche arbeits- und umweltmedizinische Versorgung der Bevölkerung geht.Pressekontakt:pA Medien GmbHGeschäftsführung: Michael Schmitt, Timo KraskoInnere Wingertstrasse 9, 68309 MannheimTelefon: +49 69 400 30 101mailto:kontakt@praktischarzt.deDeutsche Gesellschaft für Arbeits- und Umweltmedizin e.V.Schwanthalerstraße 73 b (Rückgebäude)80336 MünchenTel.: +49 (0) 89 / 330 396-0mailto:gs@dgaum.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/156596/5386402OTS: pA Medien GmbH