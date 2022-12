Schutz vor Inflation / Darum gewinnen die Sachwerte auf Dauer immer

Itzehoe (ots) - Euro, Dollar, Yen: Sie werden immer weiter gedruckt, die

Geldmenge wird aufgebläht. Die Folge: Inflation. Immobilien, Gold und

erstklassige Firmen lassen sich dagegen nicht beliebig vermehren. Und doch sieht

es so aus, als wirke der Inflationsschutz dieser Sachwerte nicht mehr. Ein

Trugschluss, betont Jörg Wiechmann, Geschäftsführer im Itzehoer Aktien Club

(IAC).



Immobilien sind billiger geworden, Aktien liegen auf Jahressicht deutlich im

Minus, Gold hat zwar zugelegt, aber nicht genug, um aktuell rund zehn Prozent

Inflation auszugleichen. Dennoch hat Wiechmann keinen Zweifel an den Sachwerten:

"Der Haken ist, wie so oft bei Grundwahrheiten am Kapitalmarkt, lediglich die

Zeitkomponente." Über Jahrzehnte gesehen, hätten die Sachwerte eine Rendite klar

oberhalb der Inflationsrate erzielt.