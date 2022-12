eSalon wird Teil des DOUGLAS Partnerprogramms (FOTO)

Viersen bei Düsseldorf (ots) - eSalon (https://www.esalon.de/) , bekannt für

personalisierte Haarfarben, bietet seinen deutschen Kund:innen ab sofort

ausgewählte Haarpflegeprodukte über das Partnerprogramm von DOUGLAS an - Europas

führender Premium Beauty & Health Plattform. Das preisgekrönte, erste und

einzige Unternehmen, das Haarfarben für zu Hause nach Maß herstellt, expandiert

in neue Vertriebskanäle, um die Zugänglichkeit von eSalon Styling- und

Pflegeprodukten im deutschen Raum zu erhöhen.



eSalon erstmals im deutschen Einzelhandel online bei DOUGLAS





Erst kürzlich hat das D2C-Haarfarbenunternehmen die zweite europäischeProduktionsstätte in Viersen bei Düsseldorf eröffnet, um den Vertrieb seinerProdukte innerhalb Deutschlands noch zeitnaher und klimaeffizienter zugestalten.Bekannt ist eSalon neben seinen bewährten Pflege- und Stylingprodukten vor allemfür sein revolutionäres Konzept für einzigartige Haarfarben - eine doppeltpatentierte Technologie, die exakte Pigmenttropfen der jeweiligen Farbvariationmittels einer hochspezialisierten Maschine abfüllt und so jede einzelneBestellung an kundenindividuelle Wünsche anpasst. Mit der Verfügbarkeit derHaarpflegeprodukte bei DOUGLAS bietet eSalon vor allem Neukund:innen einenleichten Einstieg in die Produktwelt der beliebten Marke aus den USA.Das bei DOUGLAS erhältliche eSalon Produktsortiment:- Weekly Retreat Intensive Feuchtigkeitsmaske (UVP: 14,99 Euro)- Shine Silk Glanzserum (UVP: 16,99 Euro)- Velvet Primer Styling-Balsam (UVP: 14,99 Euro)- Triple Prep Hitzeschutzspray (UVP: 14,99 Euro)- Conceal & Cover Root Powder Haarpuder (UVP: 29,99 Euro)Der eSalon Shop ist ab sofort bei DOUGLAS(http://www.douglas.de/de/b/esalon/be649) zu finden.CEO von eSalon, Dr. Greta Rose, zu dem neuen Vertriebspartner DOUGLAS:" Wir freuen uns sehr über die Expansion im deutschen Beauty-Markt und darüber,unsere technologiebasierten Haarpflegeangebote einem breiteren Publikumvorzustellen. DOUGLAS ist der ideale Partner, um eSalon in Deutschland nochbekannter zu machen. "Vice-President für globales Marketing und Sales bei eSalon, Vera Koch:" eSalon Kund:innen haben nun endlich die Möglichkeit, unsere Haarpflegeproduktebequem über den DOUGLAS Onlineshop zu beziehen. Die enorme Reichweite undRelevanz von DOUGLAS im deutschen Markt eröffnet uns die Chance derzielgruppengerechten Neukundengewinnung. "Über eSalon:Das Unternehmen eSalon, welches zur Henkel-Unternehmensgruppe gehört, erfindetdie Art und Weise, wie Frauen ihre Haare färben, neu. Dabei wird einekundenspezifisch angepasste, professionelle Coloration für die Anwendung zuHause entwickelt, die auf Bestellung hergestellt und direkt zum/r Kund:ingeliefert wird. eSalon ist seit 2010 auf dem Markt und wurde siebenmal vomAllure Magazin als "Best Home Hair Color" ausgezeichnet und die SchwestermarkeAURA, die personalisierte Haarpflege herstellt, war Gewinner des "GermanInnovation Awards 2022". eSalon bietet ein individualisiertesColorationserlebnis durch eine einzigartige Kombination aus Expertise undmodernster, doppelt patentierter Technologie. Jede einzelne Haarfarbe wirdOn-Demand am Hauptsitz in Los Angeles, am Produktionsstandort in Großbritannienund jetzt auch an der Produktionsstätte in Viersen bei Düsseldorfzusammengestellt. Das Unternehmen hat bereits über zwölf Millionen Aufträgeausgeliefert und verfügt über 300.000 einzigartige Farbkombinationen. eSalon hatmit seiner Expansion in internationale Märkte ein sehr starkes Wachstum erzielt.