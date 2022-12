Patriot Battery Metals nimmt den Handel an der ASX auf

6. Dezember 2022 - Vancouver, British Columbia, Kanada. Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Patriot“) (TSX-V: PMET) (ASX: PMT) (OTCQB: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich bekannt zu geben, dass die Wertpapiere des Unternehmens ab Mittwoch, dem 7. Dezember 2022, um 12.00 Uhr Australia Eastern Daylight Time (AEDT), an der Börse notiert sind.

Die Aktien von Patriot Battery Metals werden unter dem Tickersymbol PMT gehandelt und in Form von CHESS Depositary Interests (‚CDI‘) im Verhältnis von 10 CDI zu 1 Aktie abgewickelt.

Das Unternehmen beschaffte AUD $ 4.200.000 im Rahmen des Angebots gemäß dem Prospekt vom 9. November 2022 durch die Ausgabe von 7.000.000 CDI zu einem Ausgabepreis von AUD $ 0,60 pro CDI.

Blair Way, President und Director des Unternehmens, merkte dazu wie folgt an: „Es ist großartig, dass wir an der ASX handeln können. Nachdem die Blackout-Periode der ASX hinter uns liegt, freue ich mich, dass wir zu unserem üblichen Nachrichtenfluss zurückkehren und aktuelle Fortschrittsmeldungen und Untersuchungsergebnisse veröffentlichen können. Die Aufnahme des Handels an der ASX ist ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen, und ich bin dankbar dafür, dass unser Team derartige Anstrengungen unternommen hat, um dies möglich zu machen.“

Das Unternehmen wird nun die noch ausständigen Analyseergebnisse erhalten. Weitere Ankündigungen werden in den kommenden Wochen erwartet.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten gerichtet ist, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle enthalten.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das zu 100% im Unternehmensbesitz befindliche Konzessionsgebiet Corvette, das sich in der Nähe der Trans-Taiga-Straße und des Stromleitungskorridors in der Region James Bay in Québec befindet. Das Landpaket beherbergt ein beträchtliches Lithiumpotenzial, das durch den 2,2 km langen Spodumen-Pegmatit CV5 mit Bohrabschnitten von 1,65 % Lithiumoxid (Li2O) und 193 ppm Tantalpentoxid (Ta2O5) über 159,7 m (CV22-042) und 2,22 % Lithiumoxid und 147 ppm Tantalpentoxid über 70,1 m, einschließlich 3,01 % Lithiumoxid und 160 ppm Tantalpentoxid über 40,7 m (CV22-017), hervorgehoben wird. Außerdem beherbergt das Konzessionsgebiet den Trend Golden Gap mit Stichproben von 3,1 bis 108,9 g/t Au aus Ausbissen und 10,5 g/t Au über 7 m im Bohrloch, sowie den Trend Maven mit 8,15 % Cu, 1,33 g/t Au und 171 g/t Ag in Ausbissen.