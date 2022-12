Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: KAUFEN

Kursziel: 29,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



Prognoseänderung: Deutliche Ergebnisbelastungen durch Sonderaufwendungen erwartet; Prognosen und Kursziel reduziert



Nachdem die HELMA Eigenheimbau AG (kurz: HELMA) Ende September über die Insolvenz eines wesentlichen Subunternehmens des Ferienimmobilien-Bereiches informiert und aufgrund dessen eine Prognoseanpassung vorgenommen hatte, war der Newsflow der vergangenen Wochen von wesentlicher Bedeutung.

Am 17. Oktober hatte die HELMA überraschend den langjährigen Vorstand Gerrit Janssen mit sofortiger Wirkung abberufen. Weitere Informationen zu den Hintergründen dieser Maßnahme wurden nicht an den Markt kommuniziert. Selbst in der Zwischenzeit gibt es zu der ungewöhnlich nüchternen Ad-hoc-News keine näheren Informationen. Es ist denkbar, dass die Insolvenz des Sub-Unternehmens für den Ferienimmobilienbereich eine Rolle gespielt haben könnte, wir gehen aber nicht davon aus, dass dies der ausschließliche Grund für die Abberufung von Gerrit Janssen gewesen sein kann.

Als Nachfolgerin wurde Frau Andrea Sander präsentiert, die seit dem 01. November 2022 den Vorstandsvorsitz übernommen hat. In den Zuständigkeitsbereich von Frau Sander fallen die Bereiche Personal, Recht, Unternehmensentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Compliance sowie die Führung der von der Subunternehmen-Insolvenz betroffenen Tochtergesellschaft HELMA Ferienimmobilien GmbH. Parallel zu Frau Sander unterstützt Herr Jannik Bayat, Partner bei der Beratungsgesellschaft Baker Tilly, um die Kontinuität sicherzustellen.



Am 24. November hat das neue HELMA-Management eine weitere Reduktion der Prognosen bekannt gegeben. Nachdem die erste Prognoseanpassung unmittelbar ELMnach Bekanntwerden der Insolvenz des Subunternehmens veröffentlicht wurde, hat eine genauere Einschätzung der damit verbundenen negativen Effekte zu einer weiteren Gewinnwarnung geführt. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das HELMA-Management mit dem Erreichen der unteren Umsatz-Prognosebandbreite (300 EUR bis 320 Mio. EUR). Das EBT wird allerdings nunmehr in einem mittleren einstelligen Millionen-Bereich erwartet, statt bisher 20 Mio. EUR.



