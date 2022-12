OceanaGold erhält SEIS-Entscheidungsprotokoll und Minenbetriebsgenehmigung für die Erweiterung der Haile-Goldmine

19. DEZEMBER 2022 - (VANCOUVER B.C.) OceanaGold Corporation (TSX: OGC) ("OceanaGold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp ...) freut sich bekannt zu geben, dass das United States Army Corps of Engineers ("ACOE") die ergänzende Umweltverträglichkeitserklärung (Supplementary Environmental Impact Statement) Record of Decision ("SEIS ROD") herausgegeben und eine Genehmigung gemäß Abschnitt 404 des Clean Water Act ("404 Permit") für die Erweiterung der Goldmine Haile ("Haile") in Kershaw, South Carolina, erteilt hat. Mit dem Erhalt des SEIS ROD und der 404-Genehmigung durch das ACOE ist das bundesstaatliche Genehmigungsverfahren für die Erweiterung von Haile abgeschlossen.

Darüber hinaus erteilte das South Carolina Department of Health and Environmental Control (DHEC") am 14. Dezember 2022 die Minenbetriebsgenehmigung (MOP"), die nach einer gesetzlich vorgeschriebenen Frist von 15 Tagen rechtskräftig wird und das staatliche Genehmigungsverfahren für die Erweiterung von Haile abschließt.

Gerard Bond, President und CEO von OceanaGold, sagte: "Der Erhalt des Haile SEIS ROD und des MOP stellt einen bedeutenden Meilenstein für OceanaGold dar und bringt das Unternehmen auf einen klaren Weg, die Goldproduktion zu steigern und die Stückkosten bei diesem Eckpfeiler der Anlage zu senken. Wir freuen uns sehr, die nächste Phase des Wachstums von Haile voranzutreiben, während wir unseren Betrieb unter Tage ausweiten und mit Explorationserfolgen weitere Möglichkeiten verfolgen, um die Lebensdauer der Mine profitabel zu verlängern."

Der Erhalt der SEIS ROD, der 404-Genehmigung und des MOP ermöglicht die Erschließung und den Betrieb der Untertagemine sowie eine Erweiterung der Betriebsfläche, um zusätzliche Abfalleinrichtungen und erweiterte Abraumlagerkapazitäten zu ermöglichen.

Mit dem im dritten Quartal genehmigten frühen Arbeitsprogramm schreitet die untertägige Erschließung des Hauptproduktionsgefälles und der Abluftportale sicher und plangemäß voran. Die Lieferung des ersten Erzes aus dem Haile-Untertagebau ist weiterhin für das vierte Quartal 2023 geplant.

Foto 1: Eingang zum Hauptuntertagebau der Haile Goldmine.