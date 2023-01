Caledonia Mining Corporation Plc - Ausgabe von Wertpapieren im Rahmen des langfristigen Leistungsanreizplans

St. Helier, 12. Januar 2023: Caledonia Mining Corporation Plc (das „Unternehmen“ oder „Caledonia“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-minin ...) (NYSE American: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) gibt bekannt, dass im Anschluss an die am 11. Januar 2023 fällig werdenden Prämien gemäß des langfristigen Leistungsanreizplans, die im Rahmen des Omnibus Equity Incentive Compensation Plan 2015 (aktienbasierter allgemeiner Vergütungsplan) des Unternehmens (der „Plan“) gewährt wurden, am oder um den 16. Januar 2023 insgesamt 24.389 Stammaktien ohne Nennwert des Unternehmens an Mitarbeiter innerhalb der Unternehmensgruppe ausgegeben werden, unter anderem in Form von Depositary Interests (Depotanteile) und Zimbabwe Depositary Receipts (Hinterlegungsscheine) in Bezug auf diese Aktien. Die folgenden „Personen mit Führungsaufgaben“ im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 („PDMRs“) werden die unten aufgeführten Wertpapiere erhalten: