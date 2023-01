Zu Beginn des Jahres 2023 möchte ich Ihnen ein kurzes Update zu den wichtigsten Errungenschaften von First Tin im letzten Quartal 2022 geben und Sie über unsere geplanten Aktivitäten für das erste Quartal 2023 informieren, das für das Unternehmen eine sehr arbeitsreiche Zeit sein wird.

Im letzten Quartal des Jahres 2022 hat First Tin seine Anlagen in Australien und Deutschland aktiv weiterentwickelt, wobei alle unsere Arbeitsabläufe wie geplant vorankamen.

HÖHEPUNKTE IM 4. QUARTAL 2022

- Anfang November erhielt First Tin ein ESG-Rating von Digbee, einer führenden unabhängigen Bewertungsplattform für ESG-Informationen in der Bergbauindustrie. Basierend auf den ESG-Leistungen in den ersten sechs Monaten unserer Geschäftstätigkeit seit der Notierung an der Londoner Börse im April 2022 erhielt First Tin eine Gesamtbewertung von BB.

- Darüber hinaus erhielt First Tin Ende November einen Zuschuss von bis zu 494.038 AUD von der Regierung von New South Wales in Australien im Rahmen des Critical Minerals and High-Tech Metals Activation Fund.

- Im Dezember gingen die Untersuchungsergebnisse der ersten beiden Bohrungen ein, die auf das tiefer gelegene Flöz Dreiberg bei Tellerhäuser in Deutschland abzielten. Erfreulicherweise bestätigen diese Abschnitte frühere Bohrungen aus den 1970er Jahren und stärken unser Vertrauen in die hochgradige Mineralisierung in der Tiefe. Dieses Programm wird die Grundlage für weitere Bohrungen bilden, die darauf abzielen, die angezeigte Ressourcenbasis auf Tellerhäuser zu erhöhen. Wir erwarten die Veröffentlichung von zwei weiteren Bohrergebnissen, die auf das Flöz Dreiberg abzielen, im ersten Quartal 2023.

Das 1. Quartal 2023 beginnt mit einer Reihe von laufenden Arbeiten, die den Rahmen für zahlreiche Neuigkeiten bilden, während wir wichtige DFS-Aktivitäten abschließen, insbesondere an unserem Standort Taronga in Australien. Wir erwarten, dass dies auch Bohrergebnisse vom Taronga-Projekt sowie die Veröffentlichung einer Ressourcenschätzung für das Projekt umfasst. In naher Zukunft sind auch Ergebnisse von Brechversuchen sowie Updates zu den Solar- und Wassererschließungsmöglichkeiten des Projekts geplant. Wir sind davon überzeugt, dass wir im nächsten Quartal den Wert dieses viel versprechenden Projekts wirklich heben können.