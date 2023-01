Beschäftigung im Verarbeitenden Gewerbe nimmt im November 2022 weiter zu +1,2 % zum Vorjahresmonat / Beschäftigtenzahl im Vorjahresvergleich im elften Monat in Folge gestiegen

WIESBADEN (ots) - Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe, November 2022



+1,2 % zum Vorjahresmonat



+0,1 % zum Vormonat



Ende November 2022 waren gut 5,5 Millionen Personen in den Betrieben des

Verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten tätig. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, stieg

die Zahl der Beschäftigten gegenüber November 2021 um 65 200 oder 1,2 %. Damit

wuchs die Beschäftigtenzahl bereits zum elften Mal in Folge gegenüber dem

jeweiligen Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Oktober 2022 erhöhte sich die Zahl

der Beschäftigten leicht um 6 000 oder 0,1 %.



Anhaltende Zuwächse in den meisten großen Branchen, weiterhin leichter Rückgang

in der Automobilindustrie