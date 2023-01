Analysten blicken wenig optimistisch auf das erste Halbjahr 2023, zumindest was den weiteren Kursverlauf des wichtigen US-Index S&P 500 anbelangt. Bereits in den vergangenen Wochen und Monaten hat sich ein fundamentaler Stimmungswechsel unter den Marktbeobachtern abgezeichnet. Ihre Gewinnerwartungen für das erste und zweite Quartal 2023 sind nicht nur beständig gesunken. Mittlerweile gehen die Analysten davon aus, dass der S&P 500 im ersten Halbjahr einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr verzeichnen dürfte. Das geht aus einer wöchentlichen Untersuchung des US-amerikanischen Finanzdaten- und Softwareunternehmens FactSet hervor.



Noch am 30. Juni 2022 lag die geschätzte Gewinnwachstumsrate des S&P 500 für das erste Jahresviertel 2023 bei 9,6 Prozent, für das zweite bei 10,3 Prozent. Bis Ende September sanken die Gewinnerwartungen der Analysten bereits drastisch – auf 6,3 respektive 5,1 Prozent. Zum aktuellen Zeitpunkt sprechen die Profis gar von einem Gewinnrückgang: minus 0,6 Prozent für Q1 und minus 0,7 Prozent für Q2 2023. Hinuntergebrochen auf die Sektor-Ebene erwarten sie für Werkstoffe, Gesundheitswesen, Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter den größten Gewinnrückgang.



Grafik: FactSet

Sollten die Marktbeobachter recht behalten, wäre das bereits das vierte Mal seit dem Jahr 2015, dass der US-Index drei Quartale in Folge einen Gewinnrückgang ausweist. Denn: Auch für das bereits abgelaufene vierte Quartal 2022 rechnen Analysten mit einem Verlust im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das letzte Mal, dass der S&P 500 drei aufeinanderfolgende Quartale mit Gewinnrückgängen im Jahresvergleich meldete, war im Zeitraum von Q1 bis Q3 2020.



Immerhin scheint den Analysten das Gesamtjahr 2023 noch nicht völlig verloren. Sie glauben, dass der S&P 500 im dritten Quartal mit plus 5,2 Prozent und im vierten Quartal mit 10,7 Prozent wieder in die Gewinnwachstumszone zurückkehren wird. Für das Gesamtjahr 2023 rechnen die Profis mit einem Index-Gewinnwachstum von 4,6 Prozent.

(tl) für die wallstreet:online Zentralredaktion

