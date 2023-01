München/Wien/Zürich (ots) - Dr. Christina Ellringmann hat zum 1. Januar 2023 bei

Bain & Company die Verantwortung für die Praxisgruppe Versicherungen in

Deutschland, Österreich und der Schweiz übernommen. Die Partnerin folgt auf Dr.

Christian Kinder, der bei der internationalen Unternehmensberatung weiterhin die

Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) leitet.



Die Beratung von Versicherungsunternehmen trägt maßgeblich zum

überdurchschnittlichen Wachstum von Bain bei. "Mit ihrer tiefgreifenden

Expertise und Branchenerfahrung ist Christina Ellringmann perfekt für diese

Führungsaufgabe", betont Bain-Deutschlandchef Walter Sinn. "Ihre Erfolgsbilanz

spricht für sich. Außerdem genießt sie eine hohe Anerkennung bei unseren

Kundinnen und Kunden. Ich bin überzeugt, dass sie unsere starke Position, die

wir in der Versicherungswirtschaft im Raum DACH haben, nachhaltig festigen und

ausbauen wird."





Angesichts der veränderten Erwartungen der Versicherungskundschaft und des hohenWettbewerbsdrucks befindet sich die Assekuranz im Umbruch. "Für Versicherer istes entscheidend, den sich wandelnden Anforderungen mit einer klaren und auf ihreKundinnen und Kunden ausgerichteten Strategie zu begegnen", erklärt Ellringmann.Zudem gelte es, die Unternehmen kosteneffizient und flexibel aufzustellen,sodass sie jederzeit schnell auf neue Anforderungen reagieren könnten. Und sieergänzt: "Wer bereits früh auf digitale Tools und den Einsatz künstlicherIntelligenz gesetzt hat, konnte sich sowohl in der Wahrnehmung der Kundschaftals auch kostenseitig bereits einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten."Dr. Christina Ellringmann ist auf Strategie-, Organisations- undTransformationsprojekte spezialisiert. Sie verfügt über umfassende Erfahrung inder strategischen Neuausrichtung von Unternehmen, mit einem Fokus auf kunden-und wachstumsbezogene Fragestellungen sowie Kostentransformationen. Einbesonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt hierbei auf dem Aufbau von Ökosystemensowie auf dem Einsatz von Methoden der künstlichen Intelligenz. ChristinaEllringmann ist seit mehr als 20 Jahren bei Bain tätig und Partnerin im MünchnerBüro. Die 45-Jährige hat Betriebswirtschaftslehre an der WHU - Otto BeisheimSchool of Management studiert und dort zudem promoviert.