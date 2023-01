Rockstone Research - Zinc8 und die Regierung New Yorks machen erste Ankündigung über staatliche Fördermittel für kostengünstige, saubere und sichere Langzeit-Energiespeicher MADE IN USA

Kanadisches Zink-Luft-Batterieunternehmen erhält Zuschüsse für die Verlagerung seiner Produktionsstätte nach New York, um mit Investitionen von $68 Mio. USD über 5 Jahre bis zu 500 Arbeitsplätze zu schaffen.

Am Donnerstag machte die Regierung vom US-Bundesstaat New York die feierliche Bekanntmachung, dass Zinc8 Energy Solutions Inc. (CSE: ZAIR; WKN: A2P15E; Börsenwert: $37 Mio. CAD) staatliche Zuschüsse und zusätzliche Unterstützung erhält, um seinen Produktionsstandort in New York aufzubauen.

Die vollständigen Pressemitteilungen der New Yorker Regierung und Zinc8 wurden ins Deutsche übersetzt, sowie der lesenswerte Artikel von US-Analyst Keith Schaefer, der einen guten Überblick über Zinc8 und die Bedeutung der Bekanntmachung gibt, wobei er betont, dass dies erst der Anfang von Regierungszuschüssen war (weitere nicht-verwässernde Fördersummen werden in Kürze erwartet, wie z.B. die am 31. Januar erwartete Genehmigung von $10 Mio. über die Ausgabe von "Bonds"): …

VOLLSTÄNDIGER REPORT:

https://www.rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/6039- ...

Unternehmensdetails

Zinc8 Energy Solutions Inc.

#1 – 8765 Ash Street

Vancouver, BC, Canada V6P 6T3

Telefon: +1 604 558 1406

Email: investors@zinc8energy.com

www.zinc8energy.com

ISIN: CA98959U1084

Aktien im Markt: 178.074.985

Kanada Symbol (CSE): ZAIR

Aktueller Kurs: $0,205 CAD (27.01.2023)

Marktkapitalisierung: $37 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): 0E9 / A2P15E

Aktueller Kurs: €0,149 EUR (27.01.2023)

Marktkapitalisierung: €27 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl.Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (https://www.rockstone-research.com/images/PDF/Zinc8Energy14de.pdf), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von einem Aktienkursanstieg profitieren. Der Autor besitzt Aktien von Zinc8 Energy Solutions Inc., sowie von Zimtu Capital Corp., und würde somit von Aktienkursanstiegen profitieren. Es kann auch in manchen Fällen sein, dass die analysierten Unternehmen einen gemeinsamen Direktor mit Zimtu Capital haben (dies ist der Fall). Momentan bezahlt Zinc8 Energy Solutions Inc. weder den Autor noch Zimtu Capital für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report und sonstigen Marketingaktivitäten. Zimtu Capital Corp. bezahlt den Autor für die hiesigen Ausführungen. Somit herrschen mehrere Interessenkonflikte vor. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.

