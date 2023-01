Die Stimmung an der Wall Street wie auch die Indikatoren sind wie zuletzt bei der impulsiven August-Rally 2022 am Anschlag: die Shorts wurde gesqueezt, US-Vermögensverwalter sind stark im Markt investiert, US-Privatanleger mit FOMO wie zuletzt im Jahr 2021 (Rally der Meme-Aktien; massive Spekulation mit Optionen etc.). Aber der Unterschied zum Jahr 2021 ist: damals war die Geldpolitik der Fed ultralax, jetzt pulverisieren die Märkte mit ihrer Rally die bisherigen Zinsanhebungen der Fed (Lockerung der financial conditions). Daher dürfte Jerome Powell am Mittwoch nicht gerade daran gelegen sein, diese Euphorie weiter anzuheizen. Die heutigen Daten zur Inflation in Spanien zeigen, dass die Inflation international vor einem Comeback stehen dürfte aufgrund neuer Berechnungsmethoden für den Warenkorb (auch für Deutschland wird ein Anstieg erwartet) - aber die Märkte haben Zinssenkungen bereits eingepreist..

Hinweise aus Video:

1. Aktien: Rally nicht kaufen, die Fed wird gewinnen!

2. EZB-Zinsen: Falken und Tauben kämpfen um Größe der Schritte

3. Newsletter-Anmeldung hier: https://finanzmarktwelt.de/newsletter/

Das Video "Wall Street-Rally: Jetzt alle eingestiegen - es darf runter gehen!" sehen Sie hier..