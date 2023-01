Nachdem die Aktie des Online-Modehändlers Zalando (ISIN: DE000ZAL1111) innerhalb des relativ kurzen Zeitraumes vom 1.2.22 bis zum 29.9.22 um 73 Prozent von 71,90 Euro auf bis zu 19,18 eingebrochen war, konnte sie in den vergangenen Monaten wieder deutlich auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 42,30 Euro erholen. Allein innerhalb des vergangenen Monats steigerte die Aktie ihren Wert um 17 Prozent.

In den neuesten Analysen bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 52 Euro (RBC Capital Markets) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Zalando-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen wieder Fahrt aufnehmen und da Niveau vom April 2022 bei 46 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.