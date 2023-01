Die Firma Orbit-Garant Drilling aus Moncton (New Brunswick) wurde mit der Durchführung des Winterbohrprogramms auf dem VMS-Projekt Nine Mile Brook betraut. Das auf Kufen montierte Bohrgerät ist wintertauglich, geschlossen und leistungsfähiger; es eignet sich daher für die Tiefbohrungen im Rahmen des Bohrprogramms bei Nine Mile Brook. Das Gerät soll am 4. Februar 2023 eintreffen; ebenfalls bestätigt wurden die Arbeiter für die Anlage von Schneisen und die Schneemobil-Infrastruktur, die erforderlich sind, um Zugang zu neuen Bohrzielen zu schaffen.

VANCOUVER, B.C. - Dienstag, 31. Januar 2023 - / IRW-Press / - NINE MILE METALS LTD. (CSE: NINE, OTCQB: VMSXF, FWB: KQ9) (das „Unternehmen“ oder „Nine Mile“), freut sich bekannt zu geben, dass für die Fortsetzung des 5.000 m umfassenden Phase-2-Bohrprogramms ein auf Kufen montiertes winterfestes Bohrgerät zu seinem VMS-Vorzeigeprojekt Nine Mile Brook im weltberühmten Bathurst Mining Camp („BMC“) in New Brunswick abgeordnet wird.

Nine Mile Metals gibt die Mobilisierung eines tiefreichenden Diamantbohrgeräts für das Phase-2-Bohrprogramm auf dem VMS-Projekt Nine Mile Brook an

