Apple – ist die große Zeit vorbei?

Smartphone-Hersteller und auch der PC-Markt verdauen noch immer ihr schwächstes Jahr seit langem. Die Aktie von Apple machte die Kursparty des Januars auch nicht wirklich mit. Müssen wir uns vom großen Apple-Hype für immer verabschieden?

So sieht erst einmal keine Feierlaune aus: Für die Smartphone-Industrie hat das Marktforschungsinstitut IDC die Zahlen für das Jahr 2022 zusammengetragen. 1,21 Milliarden Einheiten gingen über die Ladentheke, was die niedrigste Auslieferungszahl seit 2013 darstellt. Die Smartphone-Lieferungen gingen im Jahresvergleich mit 2021 um 11,3 Prozent zurück. Für Apple ist dies nicht gerade ein Traumumfeld und mit der Apple-Aktie ist es auch so eine Sache. Für die einen ist der Konzern eine Cash-Maschine, für andere seit jeher zu teuer. „Dann diskutieren gewichtige Anleger wie Warren Buffett, ob Apple überhaupt noch ein Tech-Konzern ist oder nicht eher der Gruppe „Value“ zuzuordnen sei“, bringt Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets eine nicht unwichtige Frage ins Spiel.

Gegenwind von zwei Seiten

Wer nun gedacht hätte, dass mit dem Ende der Corona-Krise die Wirtschaft wieder so richtig ins Laufen kommt, sieht sich schwer getäuscht. Viel Geld wurde ausgegeben und nun fehlt es in zahlreichen Branchen oder Konsumenten halten sich im unsicheren Umfeld einfach zurück.

Der PC-Markt verzeichnete mit einem Minus von 16,5 Prozent sogar einen stärkeren Rückgang der jährlichen Lieferungen, aber die Stückzahl der ausgelieferten Geräte war auf historischer Basis immer noch stark. Mit rund 292 Millionen ausgelieferten PC-Einheiten im Jahr 2022 liegt die Branche immer noch weit über dem Niveau vor der Corona-Krise. Die Smartphone-Verkäufe sind dagegen auf ein Niveau gefallen, das zuletzt erreicht wurde, als das iPhone 5 auf den Markt kam.

Weihnachten kann Smartphone-Verkäufe nicht ankurbeln

Zu dem schwachen Jahr 2022 hat auch das Weihnachtsquartal beigetragen. Die Auslieferungen im vierten Quartal gingen weltweit um 18,3 Prozent zurück. Das war der größte Rückgang in der Smartphone-Ära für ein einzelnes Quartal. „Das hat es noch nie gegeben, dass die Smartphone-Lieferungen in einem Weihnachtsquartal niedriger waren als im Vorquartal“, sagte Dennis Austinat, Deutschland-Chef von Trive, der internationalen Multi-Asset-Plattform.