Mit einem Kursanstieg von 18 Prozent in den vergangenen 12 Monaten konnte sich die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) wesentlich besser als der DAX entwickeln, der trotz der jüngsten Kursanstiege ungefähr auf dem gleichen Niveau wie vor einem Jahr notiert.

Nach den guten Zahlen der US-Tochter T-Mobile US bekräftigten Experten in ihren jüngsten Analysen mit Kurszielen von bis zu 29 Euro (JP Morgan Chase) ihre Kaufempfehlungen für die T-Aktie. Kann die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 20,40 Euro notierte, auf dem Weg zu diesen Kurszielen in den nächsten Wochen zumindest auf 21 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.