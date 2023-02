Wirtschaft Unions-Länder drohen mit Blockade von Whistleblower-Gesetz

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die unionsregierten Bundesländer erwägen, das sogenannte Whistleblower-Schutzgesetz in der kommenden Woche im Bundesrat abzulehnen. Die Skepsis sei "groß", zitiert das "Handelsblatt" Insider aus einer unionsgeführten Landesregierung.



Die Ablehnung der so genannten "B-Länder", in denen die Regierungen von CDU oder CSU geführt werden, hänge davon ab, ob die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP auf die Kritik eingehe und zu Änderungen bereit sei. Abschließend festlegen würden sich die Länder in der traditionellen Kaminrunde der CDU-Ministerpräsidenten in Berlin am Donnerstag vor der Sitzung des Bundesrates. Das im Dezember vom Bundestag beschlossene Gesetz regelt Meldungen zu Betrügereien, Korruption und anderen Missständen.