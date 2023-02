Hamburger Lautsprecherhersteller XOUNTS versteigert von Snoop Dogg und Sohn Cordell Broadus signierte Soundsysteme für 22,223 US-Dollar – alles für den guten Zweck

Deutsches Lautsprecherunternehmen XOUNTS versteigert Soundsysteme in Zusammenarbeit mit Snoop Dogg und seinem Sohn Cordell Broadus für umgerechnet 20.679€

Zwei XOUNTS Soundsysteme mit signierten Champ Medici und Dr. Bombay Style Covern von Snoop Dogg und seinem Sohn Cordell Broadus inklusive NFT designed von Clay Nation wurden bei der MusiCares Charity Relief Auktion im berühmten Julien's Auktionshaus für über 22.000 US Dollar versteigert.

Februar 2023 – Am Sonntag, den 5.Februar 2023 fand die Live-Auktion von Julien’s Auction zu Gunsten der „MusiCares Charity Relief Auktion“ in Beverly Hills statt, bei der über 49 Gegenstände von Künstlern, Sportlern und Entertainern wie BTS, Harry Styles oder Cordell Broadus und Snoop Dogg versteigert wurden.

Eines der höchst versteigerten Gegenstände waren die XOUNTS Soundsysteme mit handsignierten Champ Medici und Dr. Bombay Style Cover Skins von Cordell Broadus und Snoop Dogg inklusive einem einzigartigen NFT von Clay Nation. Die Soundsysteme wurden für eine sensationelle Summe von 22.223 US Dollar versteigert!

XOUNTS ist ein innovationsgetriebener Soundsystemhersteller mit Sitz in Deutschland. Das patentierte XOUNTS Sound- und Ambiance-System ist, in Cordell Broadus' Worten, "die Zukunft". Es ist eine einzigartige Kombination aus Klang, Design und Licht. Die 360°-Soundtechnologie mit einem leistungsstarken Subwoofer sorgt dafür, dass jeder Raum mit Musik durchflutet wird und ein beeindruckendes Konzertgefühl in Ihrem Zuhause entsteht.

Alle Erlöse dieser Auktion gehen direkt an MusiCares, die wichtigste gemeinnützige Organisation der amerikanischen Musikindustrie. MusiCares bietet der Musikbranche ein System zur Unterstützung von Gesundheits- und Sozialdiensten für verschiedene Bedürfnisse wie körperliche und geistige Gesundheit, Suchtentwöhnung, unvorhergesehene persönliche Notfälle und Katastrophenhilfe.

Weitere Informationen über die Auktion finden Sie unter: https://xounts.com/goesmusicares/

https://www.julienslive.com/lot-details/index/catalog/453/lot/200698?u ...

Photo: ShotbyStarks IG: @shotbystarks

Photo: ShotbyStarks IG: @shotbystarks

Photo: Dayna Gomez IG: @dayfit_

ClayNation XOUNTS Snoop Dogg and Cordell Broadus NFT with ChampMedici and Dr. Bombay

XOUNTS Hamburg GmbH

Geibelstraße 46a

22303 Hamburg

Tel: +49 (0) 40 228 164 592

E-Mail: Hans-Jo.Bischoff@xounts.com

