RBC stuft CREDIT SUISSE GROUP AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Credit Suisse anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 3,50 auf 3,00 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Obwohl sie mit einem herausfordernden viertes Quartal gerechnet habe, sei die Leistung in einigen Bereichen schlechter als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Expertin hob insbesondere die Nettoabflüsse von Geldern in der Vermögensverwaltung negativ hervor. Credit Suisse habe die Kosten zwar besser als von der Expertin prognostiziert in den Griff bekommen, dennoch zeigte sie sich skeptisch, dass die Bank wie angekündigt 2024 wieder profitabel sein wird./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 13:44 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2023 / 13:44 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Credit Suisse Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -13,39 % und einem Kurs von 2,860EUR gehandelt.