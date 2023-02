Stromproduktion in Frankreich 2022 enorm abgesackt

Die Electricite de France bearer and/or registered shares Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 11,85EUR gehandelt.

Laut RTE wurde seit 1988 nicht mehr so wenig Atomstrom in Frankreich produziert wie im vergangenen Jahr. Zwischenzeitlich waren wegen Wartungsarbeiten und möglicher Korrosionsschäden etwa die Hälfte der 56 Meiler vom Netz genommen worden. Weil das vergangene Jahr besonders heiß und trocken war, sei auch besonders wenig Strom aus Wasserkraft gewonnen worden, hieß es von RTE./rbo/DP/jha

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich hat im vergangenen Jahr so wenig Strom produziert wie seit dreißig Jahren nicht mehr. Mit 445 Terawattstunden habe die Produktion auf dem niedrigsten Niveau seit 1992 gelegen, teilte Stromnetzbetreiber RTE am Donnerstag mit. Grund für den Rückgang seien die geringe Stromgewinnung aus Wasserkraft sowie die massiven Stillstände von Atomreaktoren gewesen.

