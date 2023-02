VERSES gibt KI der nächsten Generation bekannt - „Allgemeiner intelligenter Agent“

IRW-Press / VERSES Technologies Inc. (NEO: VERS) (OTCQX: VRSSF), ein auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz spezialisiertes Unternehmen für kognitive Datenverarbeitung, hat mit dem weltweit ersten allgemeinen intelligenten Agenten, Codename GIA („dschi-ja“), einen Durchbruch im Bereich der KI bekannt gegeben, der Unternehmen und Einzelpersonen eine neue, auf den Menschen ausgerichtete Art der Interaktion mit der Technologie bieten soll.

GIA, ein allgemeiner intelligenter Agent, ist ein persönlicher KI-Assistent der nächsten Generation, der so konzipiert wurde, dass er über seine Nutzer lernt, um deren digitales Leben besser zu organisieren, zu verwalten und zu optimieren. GIA, die intelligente Schnittstelle zur digitalen Welt, ist ein sprach- und textbasierter digitaler Assistent, der auf Anweisung des Benutzers und in dessen Namen Informationen aus unterschiedlichen Datenquellen sucht, filtert und zusammenfasst. Angesichts einzigartiger Funktionen wie der Automatisierung der Datenorganisation, prädiktiven Schlussfolgerungen und der Fähigkeit, mit der Zeit zu lernen, ist GIA auf einem guten Weg, die erste intelligente All-in-One-Lösung für all jene zu werden, die ihre persönlichen und beruflichen Aktivitäten auf intelligentere Weise organisieren, verwalten und automatisieren möchten.

„Im Informationszeitalter werden wir von einer regelrechten Flut an Informationen überschwemmt: E-Mails, App-Hinweise und Gerätebenachrichtigungen. Unternehmen gehen in enormen Datenmengen unter und versuchen, die Informationen über unterschiedliche Systeme hinweg sinnvoll zu nutzen“, sagt Jason Fox, Chief Technology Officer von VERSES. „In der Ära des Web 2.0 führte eine ‚App für das‘ dazu, dass die Nutzer Hunderte von Apps mit nur jeweils einem Zweck und mehr Geräte durchsuchen mussten, als man überblicken kann. Die digitale Überlastung und der Verwaltungsaufwand haben dazu geführt, dass die Nutzer ‚weniger‘ von der Technologie wünschen.“