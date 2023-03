Es ist eine ereignisreiche Woche für Tesla-Aktionäre: Neben dem Bau einer neuen Fabrik in Mexiko stehen ein neuer Batterie-Deal mit L&F sowie Neuigkeiten zu Teslas Verkäufen in China auf der Nachrichtenagenda. Für Verunsicherung sorgt eine Sammelklage von Tesla-Aktionären wegen angeblicher Falschaussagen von Elon Musk zur Sicherheit des Autopiloten. Das Highlight der Woche ist aber eindeutig der Tesla Investor Day 2023, der am späten Mittwochabend deutscher Zeit stattfindet. HIER geht es zum Live-Stream.

Erst gestern wurde bekannt, dass der US-Elektroautobauer ein neues Werk im Norden Mexikos bauen wird. Das gab der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador am Dienstag bekannt. Am Vortag hatte er dazu mit Tesla-Chef Elon Musk ein Videogespräch geführt, berichtet die dpa.

Gestern schloss Tesla außerdem einen Liefervertrag im Wert von 2,9 Milliarden US-Dollar mit L&F, einem koreanischen Hersteller von Materialien für Batteriekathoden, ab. Der Aktienkurs von L&F stieg daraufhin zeitweise um fast 19 Prozent, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg.

Während die Nachrichten von Teslas "Batterie-Front" gut sind, scheint der Verkauf von Teslas in China nicht so gut zu laufen. Die von Wall Street-Analysten verfolgten Tesla-Zulassungen in China beliefen sich in der vergangenen Woche auf etwa 10.700 Fahrzeuge, was die Gesamtzahl der Zulassungen im Februar auf 32.000 Einheiten bringt. Die Wall Street hatte jedoch auf mehr als 40.000 Einheiten gehofft, berichtet Barrons.

Die Versicherungsdaten ergeben jedoch kein vollständiges Bild der Verkäufe von Tesla in China, sondern sind eher ein Indikator. Denn das Unternehmen von Elon Musk exportiert auch Fahrzeuge aus China nach Europa, so dass sich Investoren erst nach Quartalsende ein vollständiges Bild vom Fahrzeugabsatz machen können.



Tesla-Chef Elon Musk droht unterdessen neuer Ärger: Aktionäre des Elektroauto-Pioniers haben in den USA eine Sammelklage gegen den Firmenchef eingereicht. Es seien falsche Angaben zur Sicherheit des Autopiloten gemacht worden. Zuerst berichtet darüber die Nachrichtenagentur Reuters.

An der Nasdaq beendete die Tesla-Aktie den gestrigen Handelstag leicht im Minus bei 206,71 US-Dollar. Vorbörslich liegt sie jedoch bereits mehr als ein Prozent im Plus. Offenbar erwarten die Anleger positive Impulse vom heutigen Tesla Investor Day 2023.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralradaktion

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 195,2EUR gehandelt.