Usha Resources gibt den 24. März 2023 als Stichtag für die Aktienausschüttung für das Spin-Out von Formation Metals Inc. bekannt

Vancouver, British Columbia / 2. März 2023 / IRW-Press / – Usha Resources Ltd. („USHA“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: USHA) (OTCQB: USHAF) (FWB: JO0), ein nordamerikanisches Unternehmen, das in der Mineralexploration und -akquisition tätig ist und sich auf die Erschließung von bohrbereiten Batterie- und Edelmetallprojekten konzentriert, freut sich, bekanntgeben zu können, dass es den 24. März 2023 als Stichtag für die Aktienausschüttung (der „Stichtag“) im Zusammenhang mit der geplanten Vereinbarung (die „Vereinbarung“) zwischen dem Unternehmen, Formation Metals Inc. („Formation Metals“ oder „FMI“) und den Aktionären des Unternehmens (die „USHA-Aktionäre“) festgesetzt hat.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung und nach Abschluss des in Artikel 3 der Vereinbarung vorgeschriebenen Aktientauschs erhalten die zum Geschäftsschluss am Stichtag eingetragenen USHA-Aktionäre eine (1) FMI-Stammaktie (jeweils eine „Formation-Metals-Aktie“) für jeweils fünf (5) USHA-Stammaktien („USHA-Aktie“), die sie am Stichtag innehaben, wobei Bruchteile auf die nächste ganze Zahl abgerundet werden. Ein USHA-Aktionär erhält beispielsweise nach Abschluss der Vereinbarung für jeweils 10.000 USHA-Stammaktien, die er am Stichtag der Aktienausschüttung besitzt, 2.000 FMI-Stammaktien. USHA-Stammaktien werden im Verhältnis 1:1 in neue USHA-Stammaktien umgetauscht. USHA-Aktionäre werden weiterhin dieselbe Anzahl von USHA-Stammaktien besitzen wie am Stichtag. Die Formation-Metals-Aktien werden am oder um den 3. April 2023 (das „Zahlungsdatum“) an die USHA-Aktionäre ausgegeben.

Die Vereinbarung wird voraussichtlich am Stichtag wirksam werden.

USHA-Aktionäre müssen am Stichtag Inhaber ihrer USHA-Stammaktien sein, um ihren Anteil an den FMI-Stammaktien zu erhalten, die gemäß der Vereinbarung ausgeschüttet werden. Mit dieser Pressemitteilung informiert das Unternehmen auch die Inhaber von Warrants und Optionen über den Stichtag. Um im Rahmen der Vereinbarung Formation-Metals-Aktien zu erhalten, muss eine Person zum Stichtag Inhaber von USHA-Aktien sein. Wenn ein Inhaber von Warrants oder Optionen seine Warrants oder Optionen nicht am oder vor dem Stichtag ausübt, erhält er keine Formation-Metals-Aktien und die Anzahl und Konditionen der ausgegebenen Warrants und Optionen des Unternehmens bleiben unverändert.