Berliner Experte für Gebäudeautomation durch Investor gerettet / Nach fünf Wochen Lösung für die insolvente AURICON GmbH steht

Berlin (ots) - Im Verfahren der Berliner AURICON Technische Dienste GmbH gibt es

bereits wenige Wochen nach Anordnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens eine

Lösung: Nachdem das Amtsgericht Charlottenburg dem Antrag des Unternehmens mit

Beschluss vom 20. Januar 2023 stattgegeben hatte, übernahm zum 1. März ein

Investor den Betrieb. Es handelt sich dabei um die Berliner LIVOS Gruppe, die

vor allem in der Immobilienwirtschaft tätig ist. "Wir sind erleichtert, dass die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden, Partner und Gläubiger der AURICON GmbH

nun wieder zuversichtlich in die Zukunft blicken können. Dass diese Lösung hier

in nur fünf Wochen gelungen ist, zeigt wie effizient ein Insolvenzverfahren sein

kann, wenn die Voraussetzungen stimmen und alle Beteiligten konsequent an einem

Strang ziehen", sagt der Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Joachim Voigt-Salus

von der Kanzlei Voigt Salus. Sein Team rund um Rechtsanwältin Stephanie Hotopp

und Rechtsanwalt Jakob Krischer unterstützte ihn bei der erfolgreichen

Sanierung.



Investor bringt Perspektive und Synergien