HONGKONG, 14. März 2023 /PRNewswire/ -- Harbour City, das größte Einkaufszentrum von Hongkong, lud den renommierten französischen Künstler JR dazu ein, sein erstes „GIANTS"-Kunstwerk in Asien – mit dem Titel „GIANTS: Rising Up" – vom 13. März bis 23. April 2023 auf dem Überseefrachtabfertigungs-Deck („Ocean Terminal Deck") zu schaffen. Die gigantische Kunstinstallation zeigt eine überlebensgroße Hochspringerin, die am Rande des ikonischen Victoria Harbour in Hongkong in der Luft schwebt, wobei sie ihren Körper anmutig beugt und ihren Kopf in Richtung der märchenhaften Silhouette der Stadt dreht.

Der berühmte Künstler JR, der bereits über 1,7 Millionen Fans auf Instagram hat, kehrt nach seinem letzten Besuch vor zehn Jahren mit seiner hoch aufragenden Kunstinstallation nach Hongkong zurück. Diese 12 Meter hohe und 12 Meter breite Installation interagiert geschickt mit ihrer Umgebung. Die Hochspringerin scheint vom Boden abzuheben und das Gefühl des freien Falls zu genießen. Diese sportliche Geste, erläutert JR, „ist eine Einladung zum Abheben und mehr zu erreichen, in Anlehnung an die GIANTS-Installation bei den Olympischen Spielen des Jahres 2016 in Rio de Janeiro", welche in der ganzen Stadt verteilt drei anonyme Athleten mit vollkommenem Gebärdenspiel darstellte und die von der Öffentlichkeit gut aufgenommen wurde.