Beschluss des EU-Parlaments zur Sanierungspflicht für Gebäude hellt Sentiment für Sto gegen den Markttrend spürbar auf



Das EU-Parlament hat am Dienstag für strengere Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden gestimmt. Wenngleich der Beschluss in eine Frühphase des Entscheidungsprozesses auf EU-Ebene fällt und noch keinen verbindlichen Charakter hat, untermauert dies unsere positive Sicht auf den Investment Case von Sto. Vor Inkrafttreten der Richtlinie und der Umsetzung konkreter (nationaler) Maßnahmen müssen sich EU-Staaten und -Parlament nun aber auf einen Kompromiss verständigen, sodass wir kurzfristig keinen Impact erwarten.



Sanierungspflicht für ältere Gebäude: Der beschlossene Richtlinienentwurf sieht vor, dass sämtliche Wohngebäude bis 2030 mindestens die Energieeffizienzklasse 'E' und bis 2033 die Energieeffizienzklasse 'D' aufweisen sollen und ähnelt der bekannten Energieeffizienzskala von Haushaltsgeräten. Davon betroffen sind europaweit schätzungsweise 35 Millionen Gebäude. Zudem sollen ab 2028 nur noch Häuser gebaut werden dürfen, die praktisch keine zusätzlichen Treibhausgasemissionen mehr verursachen. Nach Schätzungen der Förderbank KfW könnte der angestrebte klimaneutrale Umbau im Gebäudesektor allein in Deutschland Kosten i.H.v. rund 254 Mrd. Euro verursachen, die zumindest in Teilen von Mietern und Eigentümern zu tragen wären, sodass das Vorhaben auch unter den EU-Abgeordneten sehr kontrovers diskutiert wurde (343 Ja-Stimmen; 216 Nein-Stimmen; 78 Enthaltungen). Zwar stellte die EU-Kommission bereits Ende 2021 Fördermittel von bis zu 150 Mrd. Euro für die Gebäudesanierung in Aussicht, doch verbleibt eine erhebliche "Förderlücke", weshalb u.E. weitere (nationale) Programme zu erwarten sind. Jedoch erscheint das Vorhaben aufgrund der wiederholten Verfehlung der Klimaziele im Immobiliensektor unausweichlich und ist Teil des EU-Klimapakets "Fit for 55" (Ziel: Senkung der THG-Emissionen um mind. 55% bis 2030). EU-weit entfallen auf Gebäude ca. 40% des Energieverbrauchs und 1/3 der THG-Emissionen.



Wachstumsphantasie befeuert: Angesichts des EU-Beschlusses erscheint Stos bereits 2021 kommuniziertes Mittelfristziel eines Umsatzes von 2,1 Mrd. Euro in 2025 (CAGR 2021-2025e: 7,2%) nicht unrealistisch. Das Vorhaben sollte vor allem dem Markt für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) Auftrieb geben (MONe: Umsatzanteil Sto ca. 2/3), der hierzulande in den letzten Jahren weitgehend stagnierte. Abzuwarten bleibt jedoch, inwieweit sich die aktuelle Krise im (Neu-)Bau kurzfristig nicht sogar dämpfend auf die Nachfrage auswirkt.



[Abbildung]



Fazit: Das schwache Bausentiment überschattete zuletzt den für Sto relevanten Megatrend der energetischen Sanierung. Sollte die EU-Initiative in wirksame Programme münden und die Baukonjunktur insgesamt stützen, sehen wir tendenziell sogar Upside-Potenzial in den Prognosen. In Anbetracht des Newsflows erachten wir den Investment Case als voll intakt.





