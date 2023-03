WIRTSCHAFT/VERKEHR / Mitteldeutscher Verkehrsverbund plant drastischen Anstieg der Fahrpreise

Halle/MZ (ots) - Unabhängig vom 49-Euro-Ticket wird Bus- und Bahnfahren inweiten Teilen Sachsen-Anhalts teurer. So will der Mitteldeutsche Verkehrsverbund(MDV) die Fahrpreise zum 1. August drastisch anheben, nach Informationen der inHalle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung im Schnitt um sechs bis achtProzent. Das ist deutlich mehr als in den Vorjahren. Im vergangenen Jahr etwabewegte sich der Anstieg zwischen zwei und drei Prozent. Betroffen sind Bus,Straßenbahn und Zug in Halle, im Saalekreis, im Burgenlandkreis und in RichtungLeipzig sowie der Zugverkehr in Wittenberg, Anhalt-Bitterfeld und Dessau-Roßlau.Der MDV-Aufsichtsrat soll die neuen Preise am kommenden Montag billigen, wie dasBlatt berichtet. Auch der Magdeburger Marego-Verbund, der die Landeshauptstadt,den Salzlandkreis, den Bördekreis und das Jerichower Land abdeckt, kündigteeinen Preisanstieg an, nannte aber keine Details.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/5465435OTS: Mitteldeutsche Zeitung