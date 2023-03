FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Dienstag nach einem heftigen Auf und Ab am Vortag zunächst stabilisiert. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen leicht um 0,08 Prozent auf 137,93 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug wenig verändert 2,11 Prozent. An anderen Anleihemärkten im Euroraum fiel der Auftakt ebenfalls ruhig aus.

Zu Wochenbeginn hatten Bundeswertpapiere zunächst stark von der Unsicherheit an den Finanzmärkten profitiert, im Tagesverlauf kehrte aber wieder etwas Ruhe ein. Für Verunsicherung sorgte die nicht durchweg positiv aufgenommene Übernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse durch die Konkurrentin UBS . Hintergrund der Übernahme sind zahlreiche Probleme der Credit Suisse, die im derzeit nervösen Marktumfeld das Vertrauen in andere europäische Banken zu beschädigen drohten.

Am Dienstag blicken die Anleger in Europa auf die Konjunkturerwartungen des Mannheimer Instituts ZEW. Die Umfrage unter Finanzfachleuten gibt Hinweise auf den Zustand der Konjunktur in Deutschland und der Eurozone. In den USA stehen Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt auf dem Programm./bgf/mis