Hamburg (ots) - Die E-Commerce-Agentur Finc3 bietet ab sofort die SoftwareCatapult an, mit der große Markenhersteller ihr Amazon-Geschäft als klassischerLieferant (Vendor) steuern können. Die Software richtet sich insbesondere anUnternehmen mit komplexen Sortimenten, denen die meisten bestehendenAmazon-Tools nur unzureichend gerecht werden. Die Logik von Catapult entsprichtklassischen Vertriebstools - gesteuert werden kann nach Region undProduktgruppe, nicht nur nach Einzelprodukt. Entstanden ist die Software imRahmen der Agentur-Beratung für hunderte Kunden aus genau dieser Gruppe - vonUnilever über Paulmann und Sennheiser bis hin zu Bosch. Die Preise beginnen ab750 Euro pro Monat. Buchbar ist das Produkt aufhttp://www.catapult-analytics.com ."Amazon ist für viele Unternehmen potenzielle Goldgrube und Buch mit siebenSiegeln zugleich", erklärt Tim Nedden, Gründer und Geschäftsführer von Finc3.Denn auf der einen Seite biete der Kanal extreme Chancen für Wachstum. Auf deranderen Seite täten sich viele Unternehmen aber schwer mit deren Ausschöpfung.Grund sei, dass die Amazon-Daten vielfach nicht in die Steuerungslogik passen:"Amazon bietet viel mehr und tiefergehende Daten als andere Handelskanäle. Abernur, wer diese wirklich nutzt, kann auch Geld verdienen". Ein klassischesBeispiel für solche Datenpunkte seien die Erfolgsmetriken (engl. Key PerformanceIndicators, KPIs). "Die meisten Hersteller bemessen Erfolg am Warenausgang anden Händler. Bei Amazon hingegen könnten sie sogar sehen, wie viel Waretatsächlich an den Endkunden rausgeht oder wie hoch das Suchvolumen nach ihrenProdukten ist. Ladenhüter, die man am Ende verramschen muss, lassen sich dadurchfast komplett vermeiden."

Klassische Amazon-Tools machen diese Datenvielfalt zwar einsehbar - aber vorallem auf Einzelproduktebene, weil sie sich an Hersteller mit überschaubarenSortimenten richten, insbesondere an Marktplatzhändler. Catapult geht bewussteinen anderen Weg: "Hersteller von LED-Lampen, Batterien, Werkzeugen und vielenanderen Produkten bieten teilweise tausende Typen an - und das in mehrerenLändern. Tools, mit denen man auf Einzelproduktebene steuert, helfen diesenUnternehmen nicht weiter". Catapult ist daher aufgebaut wie eine klassischeVertriebssoftware: Loggt man sich ein, sieht man zunächst, wie man sich in einerbestimmten Region entwickelt und direkt danach die Produktgruppen.Catapult wurde vom Finc3 Business Intelligence (BI) Team rund um BenjaminWeyrich und Lukas Moors entwickelt. Das Team hat Dashboards für hunderte Kundenerstellt und sich in den vergangenen Jahren zu einer gefragten Adresse in SachenAmazon-BI entwickelt. "Aus dem engen Austausch mit Markenherstellern kennen wirihre Herausforderungen und konnten Catapult exakt auf ihre Bedürfnisseausrichten", betont Benjamin Weyrich. Vor einiger Zeit sorgte das Team fürAufsehen mit einem Modell, das den Einfluss von Free-TV-Ausstrahlungen vonFilmen auf den Absatz bestimmter Produkte abschätzte. Mit dem Start von Catapultwerden Weyrich und Moors gleichzeitig auch Geschäftsführer der Finc3 TechnologyGmbH, die Anbieter des Produkts ist.Catapult ist das erste Softwareprodukt von Finc3. Die Basis ist bereits seitvielen Jahren in der Kundenberatung von Finc3 im Einsatz. Technologisch setztCatapult auf dem Microsoft-Produkt "Power BI"auf , Teil von Microsoft365. FürLukas Moors ein weiterer Vorteil: "Fast alle entsprechenden Unternehmen nutzenMicrosoft365. Durch die Nutzung von Power BI können wir uns zeitraubendeIT-Audits sparen. Der Login entspricht dem, den die Nutzer auch für Outlook,Powerpoint und Word verwenden. Nach Beauftragung ist die Software dadurch binnenStunden einsatzbereit."Über Finc3Finc3 wurde 2014 gegründet und ist eine der großen europäischenE-Commerce-Agenturen. Zur Unternehmensgruppe gehören neben der neu gegründetenFinc3 Technology die Marken Finc3 Commerce, Finc3 Marketing Services und BizMutMarketing. Sie bieten unter anderem digitales Marktplatzmarketing, CRM,Datenanalyse und Business-to-Business (B2B) Performance Marketing an. DieAgenturgruppe ist kürzlich eine Partnerschaft mit dem US-Marktplatz-AcceleratorFortress Brand eingegangen, wodurch Kunden nun auch von breitem Know-how aufUS-Plattformen profitieren. Kunden sind Marken wie Unilever oder Bosch, globaleDienstleistungsunternehmen und einige der weltweit am schnellsten wachsendenTechnologieunternehmen wie Mailchimp, asana oder Pipedrive. Finc3 Kunden setzenmehr als eine Milliarde Euro pro Jahr auf Online-Marktplätzen um.http://www.finc3.com/