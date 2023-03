Wirtschaft VdK fordert einmalig 300 Euro für Rentner

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Sozialverband VdK fordert zum 1. Juli eine einmalige Ausgleichspauschale von 300 Euro für Rentner. Bei den aktuellen Preissteigerungen müsse man davon ausgehen, dass "die Inflation die Rentenanpassung komplett aufzehren wird", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele am Mittwoch.



Trotz der Erhöhung hätten Rentner dann noch weniger im Einkaufskorb. Zum 1. Juli steigen die Renten in Westdeutschland um 4,39 Prozent, in Ostdeutschland um 5,86 Prozent. Laut Bentele brauchen die Rentner jedoch "dringend zusätzliche Unterstützung".