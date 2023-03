BingX integriert MetaTrader 5, um den Handel mit Krypto-Derivaten zu verbessern.

SINGAPUR, 24. März 2023 /PRNewswire/ -- BingX, eine der führenden Krypto-Börsen, hat die direkte Integration mit Metatrader 5 (oder "MT5") angekündigt, einer Multi-Asset-Plattform, die Marktteilnehmern den Handel mit Devisen, Aktien und Futures ermöglicht. Als erste der wenigen Börsen in der Krypto-Branche, die mit MT5 verbunden sind, optimiert BingX den Handelsprozess mit modernsten Innovationen aus dem traditionellen Finanzwesen und bietet den Nutzern ein umfassenderes und benutzerfreundlicheres Handelserlebnis.

MT5 ist eine beliebte Handelsplattform für den Handel mit Finanzinstrumenten wie Aktien, Währungen, Rohstoffen und Kryptowährungen. Es handelt sich um eine aktualisierte Version der MetaTrader 4 (MT4)-Plattform, die derzeit von den meisten Unternehmen genutzt wird. MT5 bietet erweiterte Funktionen wie mehr technische Indikatoren, Markttiefe (DOM) und die Möglichkeit, an mehreren Börsen zu handeln. Außerdem ist sie für die Unterstützung automatisierter Handelssysteme konzipiert und ermöglicht es Händlern, eigene Handelsroboter und benutzerdefinierte Indikatoren zu entwickeln.

Diese Integration ist ein bedeutender Meilenstein sowohl für BingX als auch für MT5, da sie die fortschrittlichen Funktionen beider Plattformen zusammenführt, um ein nahtloses Krypto-Handelserlebnis zu bieten. Die Verbindung zu MT5 ermöglicht es BingX-Nutzern, das BingX MT5-Konto zu aktivieren und Futures direkt über die MT5-Oberfläche und die Leverage-Tools zu handeln, was den Komfort und die Zugänglichkeit erhöht. Die auf MT5 erteilten Aufträge werden im Orderbuch von BingX aktualisiert. Die Nutzer können eine sichere und stabile Handelserfahrung mit Kryptowährungen wie BTC und ETH erwarten, mit fortschrittlicheren Analysetools für den quantitativen Handel und maßgeschneiderten Funktionen. Und die meisten Risiken werden durch den schnellen Zugang zu aktuellen Marktinformationen eliminiert. In der Zwischenzeit öffnet diese Integration auch Forex-Händlern auf MT5 eine Tür zur Kryptowelt, so dass sie leicht damit beginnen können, es zu versuchen.

"Die Integration mit MT5 ist nur eine der vielen Initiativen, die BingX ergriffen hat, um die Handelserfahrung zu verbessern", freut sich Megan Nyvold, Head of Media bei BingX: "Innovativ und zuverlässig zu sein, ist der Wert von BingX, und das ist auch die Leitlinie, die uns zum nächsten Gipfel führt. Wir glauben, dass diese Integration den Nutzern helfen wird, fundiertere und professionellere Entscheidungen zu treffen und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Dieser Ansatz kennzeichnet die führende Rolle von BingX bei der Brancheninnovation. Wir sehen diese Integration als eine erfolgreiche Mischung aus Blockchain-Industrie und traditionellem Finanzwesen. BingX wird auch in Zukunft die Grenzen weiter ausdehnen und weitere Möglichkeiten erkunden."

