Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Risikohinweis : Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Daran knüpft auch die Lufthansa thematisch an. Der Start der Osterferien könnte mit Streiks an den Flughäfen München und Frankfurt auf eine harte Probe gestellt werden. Entsprechend leichter ist die Aktie heute, hatte im Vorfeld aber schon eine starke Rallye hingelegt.

Darüber sprechen wir mit unserem Händler Björn von der LSX und blicken danach auf die TUI , die sich neues Kapital am Markt beschaffen mag. Neue Aktien sind dafür das geeignete Mittel. Im Vorfeld wurde zu dieser Kapitalerhöhung passend auch eine Re-Splitt vorgenommen. Von daher notiert die TUI optisch weitaus höher als noch vor Wochen.

Zum Anlass nahmen Marktteilnehmer die weiterhin angespannte Lage im Bankensektor und brachten damit die Deutsche Bank sowie die Commerzbank unter Druck. Um 8 Euro scheint sich die größte Privatbank in Deutschland nun zu stabilisieren. Diese Marke ist jedoch von hoher Wertigkeit, da nach der Coronakrise hier eine mehrfache Unterstützung ausgebildet wurde.

Ask 10,09

Ask 10,09

Ask 12,50

Ask 12,50

Nachdem sich der DAX und der Aktienmarkt allgemein am Tag nach der FED-Sitzung recht gut gehalten hatte, brachen am Freitag einige wichtige Unterstützungen. Dabei auch die Marke von 15.000 Punkten im DAX, die wir am Dienstag mit einem Sprung zunächst zurückerobert hatten.

Nachdem sich der DAX und der Aktienmarkt allgemein am Tag nach der FED-Sitzung recht gut gehalten hatte, brachen am Freitag einige wichtige Unterstützungen. Dabei auch die Marke von 15.000 Punkten im DAX...

Disclaimer