Newgen wird im Analystenbericht über Inhaltsplattformen, Q1 2023, als Marktführer genannt

NEU-DELHI, 27. März 2023 (ots/PRNewswire) - Unabhängiges

Marktforschungsunternehmen zeichnete Newgen mit der höchstmöglichen Punktzahl in

12 Kriterien aus



Newgen Software, ein globaler Anbieter der digitalen Transformationsplattform

(https://newgensoft.com/platform/) NewgenONE, gab bekannt, dass es als " Leader"

in The Forrester Wave(TM): Content Platforms, Q1 2023, verfasst von Cheryl

McKinnonet al, anerkannt wurde.





The Forrester Wave(TM) bewertete die NewgenONE Contextual Content ServicesPlatform (https://newgensoft.com/platform/content-services-platform/) als einender 13 wichtigsten Anbieter von Content-Plattformen auf der Grundlage von 26Kriterien, um Technologiemanagement-Experten bei der Auswahl der richtigenPlattform für ihre Anforderungen zu unterstützen.Laut dem Forrester-Bericht "sollten Unternehmen, die eine fortschrittlicheContent-Plattform suchen, die für hohe Arbeitslasten skaliert werden kann unddie Flexibilität bei der Bereitstellung sowie fortschrittliche Automatisierungs-und KI-Fähigkeiten benötigen, Newgen in Betracht ziehen."In dem Bericht heißt es weiter: "Newgen verfügt über starke Fähigkeiten zurProzessautomatisierung und Dokumentenerstellung sowie über einige derumfassendsten eingebetteten intelligenten Inhaltsdienste...""Wir glauben, dass diese Anerkennung eine Bestätigung unserer Bemühungen ist,unseren Kunden die branchenweit beste Enterprise Content Management-Plattform(https://newgensoft.com/platform/content-services-platform/) zu bieten. UnserePlattform geht über herkömmliches Content Management hinaus und hilftUnternehmen, neue Möglichkeiten zu erschließen. Unternehmen können durch denEinsatz von NewgenONE ihre Geschäftsabläufe optimieren, die Produktivitätsteigern und die Zusammenarbeit fördern", sagte Herr Virender Jeet, CEO vonNewgen Software.In der Bewertung erhielt Newgen 4,11 von 5 Punkten in der Angebotskategorie unddie höchstmögliche Punktzahl in den Kriterien Content-Migration,Anwendungspakete, Lifecycle-Management, App-Design-/Entwicklungstools,intelligente Content-Services, transaktionale Content-Services undUmsetzungsplan.Klicken Sie hier, um den The Forrester Wave(TM): Content Platforms, Q1 2023,Bericht (https://newgensoft.com/resources/analyst-report-the-forrester-wave-content-platforms-q1-2023/) herunterzuladen.Informationen zu Newgen Software Technologies LimitedNewgen ist der führende Anbieter einer einheitlichen Plattform für die digitaleTransformation mit nativer Prozessautomatisierung (https://newgensoft.com/platform/low-code-process-automation/business-rules-management/) , Content-Services(https://newgensoft.com/platform/content-services-platform/) ,Kommunikationsmanagement(https://newgensoft.com/platform/omnichannel-customer-engagement/) und KI/ML(https://newgensoft.com/platform/artificial-intelligence-ai-cloud/) Funktionen.Weltweit vertrauen erfolgreiche Unternehmen auf die branchenweit anerkannteLow-Code-Anwendungsplattform von Newgen, um komplexe, inhaltsgesteuerte undkundenorientierte Geschäftsanwendungen in der Cloud zu entwickeln undbereitzustellen. Vom Onboarding bis zu Serviceanfragen, von der Kreditvergabebis zum Underwriting und für viele weitere Anwendungsfälle in verschiedenenBranchen ermöglicht Newgen eine einfache, schnelle und flexible Agility.Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.newgensoft.com/