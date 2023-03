Neue Entlassungswelle bei Amazon

In der Coronavirus-Pandemie boomen die Geschäfte des Onlinehandelsriesen Amazon. Die Mitarbeiterzahl verdoppelt sich binnen kurzer Zeit. Nun läutet der US-Konzern aber bereits die zweite Entlassungsrunde binnen weniger Wochen ein.

Erneut stehen Tausende Stellen bei Amazon vor dem Aus: Der weltgrößte Onlinehändler schiebt damit eine zweite Entlassungswelle an und folgt Meta Platforms.

Wie Amazon mitteilte, werden weitere 9000 Mitarbeiter ihren Job verlieren. Entsprechende Pläne habe Konzernchef Andy Jassy per E-Mail an die Beschäftigten bekanntgegeben. Betroffen sei etwa die Bereiche AWS, also der Cloud-Bereich des Unternehmens. Aber auch beim Livestreaming-Dienst Twitch sollten Stellen abgebaut werden.

Es ist die zweite Entlassungswelle bei Amazon binnen kurzer Zeit: Erst Anfang des Jahres hatte der US-Konzern den Abbau von 18.000 seiner damals mehr als 1,5 Millionen Stellen angekündigt. Amazon war damit nicht allein: Nahezu jeder US-Tech- oder -Internet-Riese hatte Mitarbeiter entlassen. Meta Platforms hatte jüngst erst eine zweite Entlassungsrunde eingeläutet. Amazon hatte von Ende 2019 bis Ende 2021 seine Mitarbeiterzahl auf gut 1,5 Millionen in etwa verdoppelt.

