Die Fraport hatte Fluggäste gebeten, sich mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung zu setzen und von der Anreise an den Airport abzusehen. Auch Umsteigeverkehre seien von dem Warnstreik betroffen.

Der Flughafen hatte bereits angekündigt, dass es am Montag wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi keinen regulären Passagierbetrieb in Frankfurt gibt. Dort waren ursprünglich etwa 1170 Starts und Landungen mit insgesamt rund 160 000 Passagieren geplant gewesen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der bundesweite Warnstreik hat den größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Montag fast komplett lahmgelegt. Es fänden keine Passagierflüge statt, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport . Es gebe nur "ganz begrenzt" Verbindungen im oberen einstelligen Bereich wie medizinische Notflüge oder Flüge für Hilfsgüter.

Kaum Flüge in Frankfurt - längere Wartezeiten am Dienstag erwartet

