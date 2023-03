Fertigungsindustrie setzt auf Nasuni für File Data Services

Boston, 28. März 2023 (ots/PRNewswire) - Unternehmen im Fertigungsbereich

vertrauen ihre Dateidaten und deren Schutz zunehmend der Nasuni File Data

Platform an, verwaltete Daten wachsen um 243%



ni%2BCorporation&a=Die+Nasuni+Corporation) , ein führender Anbieter von File

Data Services, gab heute eine starke Nachfrage aus der Fertigungsindustrie

bekannt, mit einem Wachstum der verwalteten Daten um 243% seit Q1 2021. Um

Abläufe zu modernisieren und wettbewerbsfähig zu bleiben, beschleunigt die

Fertigungsindustrie die digitale Transformation und den Wechsel in die Cloud.

Dies hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Nasunis File Data Platform geführt.





Die Fertigungsindustrie setzt zur Modernisierung ihrer Abläufe auf neueTechnologien wie künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und das Internet derDinge. Die Digitalisierung der Produktion, der Anlagen und der Daten hat sichdafür als kritische Notwendigkeit herausgestellt, und Gartner berichtet, dass der Hersteller einen "überdurchschnittlichenGeschäftswert" aus den Investitionen in diese Bemühungen ziehen. Da immer mehrInformationen und Daten digitalisiert werden, erkennen Unternehmen, dass sienach Lösungen suchen müssen, die es ihnen ermöglichen, Silos aufzubrechen undrund um Daten zusammenzuarbeiten.Die Industry 4.0-Revolution führt parallel zu einem exponentiellen Datenwachstumund die National Association of Manufacturers (NAM) berichtet, dass im Jahr 202165% der industriellen Ransomware-Angriffe auf das produzierende Gewerbeentfielen. Die Branche wurde insgesamt sechsmal häufiger angegriffen als diezweitgrößte Gruppe (Lebensmittel und Getränke), so dass der Schutz von Daten vor