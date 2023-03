Cruz entdeckt Lithium in jedem Bohrloch des Phase-3-Bohrprogramms, einschließlich des bislang höchsten Lithiumwerts auf dem Lithiumprojekt Solar in Nevada, direkt neben dem Projekt von American Lithium Corp.

31. März 2023 / IRW-Press / – Cruz Battery Metals Corp. (CSE: CRUZ) (OTC Pink: BKTPF) (FWB: A3CWU7) („Cruz“ oder das „Unternehmen“) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen die Bohrergebnisse des Phase-3-Bohrprogramms auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Solar erhalten hat. Das Projekt Solar erstreckt sich über eine Grundfläche von 8.135 Acres direkt neben dem von American Lithium Corp. (AMLI - Nasdaq, LI - TSX.v) bearbeiteten Projekt TLC (siehe Karte unten). Im Rahmen des Phase-3-Bohrprogramms wurde in allen 4 Bohrlöcher eine Lithiummineralisierung sowie ein Höchstwert von 1.460 Teile Lithium pro Millionen (ppm Li) ermittelt. Bohrloch 6 lieferte diesen Höchstwert von 1.460 ppm Li sowie einen Abschnitt von 50 Fuß mit 871 ppm Li. Bohrloch 7 wies einen Höchstwert von 1.220 ppm Li auf und durchteufte einen Abschnitt von 47 Fuß mit 873 ppm Li. In Bohrloch 8 wurde ein Höchstwert von 1.240 ppm Li ermittelt, in Bohrloch 9 von 1.160 ppm Li.

Frank Bain, der PGeo vor Ort und ein Director von Cruz Battery Metals, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, dass wir die Ausmaße der Lithiummineralisierung auf dem Konzessionsgebiet erweitern konnten. Die Durchschneidung einer Lithiummineralisierung in jedem Bohrloch bestätigt den Wert dieses großen Projekts.“

Das ‚Lithiumprojekt Solar‘ befindet sich in unmittelbarer Nähe der Grenze zum TLC-Projekt von American Lithium Corp. (AMLI - Nasdaq, LI - TSX.v). Am 17. Januar 2023 veröffentlichte American Lithium Corp. im Rahmen eines unabhängigen, mit National Instrument 43-101 konformen Fachberichts mit dem Titel „Technical Report TLC Property“, der von der Firma Stantec Consulting Ltd. erstellt wurde, eine Ressourcenschätzung für das Lithium-Tonstein-Projekt TLC, welche 8,83 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ) in der Kategorie der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen sowie 1,86 Millionen Tonnen LCÄ in der Kategorie der vermuteten Ressourcen enthielt. Die Unternehmensführung von Cruz weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.