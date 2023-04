Natura & Co verkauft Aesop an L'Oréal

SÃO PAULO, 4. April 2023 /PRNewswire/ -- Natura &Co (NYSE - NTCO; B3 - NTCO3) gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung getroffen hat, nach der L'Oréal Aesop übernehmen wird. Damit wird nach zehn erfolgreichen Jahren unter der Leitung von Natura &Co ein neues Kapitel in der Wachstumsgeschichte der Luxuskosmetikmarke aufgeschlagen.

Im Rahmen der Transaktion hat L'Oréal eine Vereinbarung zur Übernahme von Aesop für einen Unternehmenswert von 2,525 Milliarden US-Dollar unterzeichnet. Die Transaktion unterliegt noch den üblichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2023 abgeschlossen.

Mit der Transaktion stärkt Natura &Co seine Bilanz und setzt Ressourcen frei, um sich auf seine strategischen Prioritäten zu konzentrieren, insbesondere auf die Integration in Lateinamerika sowie die weitere Optimierung der Präsenz von Avon International und die Verbesserung des Geschäfts von The Body Shop.

Seitdem Aesop 2012 Teil von Natura &Co wurde, hat das Unternehmen ein spektakuläres Wachstum verzeichnet. Zwischen 2012 und 2022 steig der Bruttoumsatz von 28 Millionen US-Dollar auf 537 Millionen US-Dollar. Die Zahl der Geschäfte und Verkaufsstellen stieg von 52 auf 395, da Aesop seine geografische Präsenz von 8 auf 29 Märkte ausweitete. Erst kürzlich, im Jahr 2022, eröffnete Aesop seine ersten Geschäfte auf dem chinesischen Festland und baute seine Duftkategorie deutlich aus.

Fabio Barbosa, Chief Executive Officer von Natura &Co, erklärte: "Die Veräußerung von Aesop markiert einen neuen Entwicklungszyklus für Natura &Co. Mit einer gestärkten Finanzstruktur und einer entschuldeten Bilanz wird Natura &Co bei strikter Finanzdisziplin in der Lage sein, sich verstärkt auf seine strategischen Prioritäten zu konzentrieren, insbesondere auf unseren Investitionsplan in Lateinamerika. Wir werden uns auch darauf konzentrieren können, das Geschäft von The Body Shop weiter zu verbessern und die Präsenz von Avon International neu zu fokussieren. Wir sind stolz auf den bemerkenswerten Erfolg der Marke Aesop und wir sind allen Aesop-Mitarbeitern sehr dankbar, die nicht nur zum Erfolg von Aesop, sondern auch zu dem beigetragen haben, was Natura &Co heute ist. Wir sind zuversichtlich, dass sich die Wachstumsgeschichte von Aesop unter der Eigentümerschaft von L'Oréal fortsetzen wird und wünschen Aesop weiterhin viel Erfolg in diesem neuen Kapitel."