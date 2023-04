Vor US-Inflationsdaten: Hedgefonds erhöhen S&P-Shorts – das wird heute erwartet

Es deutet sich seit Tagen an: Wird der jüngste Marktrückgang anhalten und in einem Crash münden? Wie Bloomberg berichtet, haben Hedgefonds die größten Short-Positionen seit November 2011 aufgebaut – damals wurde die Kreditwürdigkeit der USA herabgesetzt. Heute werden die wichtigen US-Inflationsdaten veröffentlicht. Am Freitag eröffnen die Banken die voraussichtlich schlechteste Earnings Saison seit dem Tiefpunkt der Corona-Pandemie.

Die Daten der Prime-Broker-Einheit von JPMorgan zeigen ein ähnliches Muster: So setzten die Hedgefonds-Kunden des Unternehmens in der vergangenen Woche verstärkt auf bearische Wetten gegen börsengehandelte Fonds und Finanzaktien.