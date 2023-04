S&P 500 - Gelingt der Durchbruch über 4.160 Punkte?

Zuvor hieß es im Insight: "Der S&P 500 zeigt nach dem kurzen Rücksetzer bereits wieder Stärke und gibt derzeit kaum weiter ab. Am morgigen Dienstag ist in den USA die Einreichungsfrist für die Einreichung von Einkommenssteuererklärungen für 2022. In der Regel kommt es an diesem Tag, als auch am folgenden Tag zu eher steigenden Kursen im S&P 500."

Das hat bisher gepasst. Auch am morgigen Mittwoch ist eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen, was zu einem Durchbruch über den Widerstand bei 4.160 Punkten führen könnte. Kommt es doch zu einem Abprall nach unten, sollte die Korrektur wohl bereits im Bereich um den 10er-EMA wieder auslaufen.