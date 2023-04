The Body Shop gelangt in das nächste Kapitel

Ian ist ein erfahrener Experte im Einzelhandels- und Markenmarkt-Konsumgütersektor und verfügt über einen umfassenden Hintergrund bei der Verwaltung und Expansion internationaler Franchisemöglichkeiten, der Förderung des globalen Omnichannel-Wachstums, sowie der bahnbrechenden Innovation. Mit einer erfolgreichen Erfolgsbilanz bei der Beschleunigung des internationalen Wachstums von Coach und Crocs, sowie bei der Beratung zweckorientierter Unternehmen, bringt Ian eine Fülle relevanter Erfahrungen mit The Body Shop sich. Bemerkenswert ist, dass er über ein tiefes Verständnis des Unternehmens verfügt, da er zuvor im Vorstand von Natura & Co tätig war, der sich The Body Shop widmet und als Berater fungiert.

In seiner neuen Position wird Ian eng mit dem Führungsteam von The Body Shop zusammenarbeiten, um den aktuellen Geschäftsplan zu verfeinern und zu erweitern und die Transformationsagenda zu beschleunigen, um den Weg zur Rentabilität zusammen mit einer Rückkehr zu nachhaltigen Einnahmen zu beschleunigen. Er wird außerdem eng mit derNatura & Co Leadership zusammenarbeiten, um einen dauerhaften Nachfolger für David zu finden. Die Erfahrung und Einsichten von Ian während seiner Amtszeit werden bei der Gestaltung der Zukunft von The Body Shop von unschätzbarem Wert sein.

Ian kommentiert: „Ich bin stolz und fühle mich geehrt, die wichtige Verantwortung zu übernehmen, das enorme Vermächtnis des Body Shop in der Zukunft zu verteidigen. In diesen unglaublich schwierigen Zeiten braucht die Welt mehr denn je den Aktivitätsgeist von The Body Shop, sowie herausragende soziale und ökologische Referenzen. Es wird mir ein Privileg sein, die Marke beim Übergang in dieses nächste Kapitel zu unterstützen und ihr wirtschaftliches, soziales und ökologisches Potenzial auszubauen, um greifbare und wirkungsvolle Ergebnisse zu erzielen".