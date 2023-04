Nachdem der DAX bereits am Donnerstag leicht korrigierte, sahen wir auch heute nachgebende Kursnotierungen am Morgen. Insbesondere der Einkaufsmanagerindex S&P sorgte für Volatilität, die wir mit unserem Händler Stephan im Interview besprechen.

Zwischen 15.800 und 15.700 verläuft die heutige DAX-Bandbreite im Handel. Ein Ausbruch auf der Oberseite könnte erneut das Jahreshoch oder gar die 16.000 Punkte-Marke auf die Agenda bringen. Unterhalb der 15.700 fürchten Markttechniker, dass es zu einem Rücklauf in die alte Range aus dem Februar 2023 kommen könnte.

Das Sentiment kühlt sich parallel etwas ab, ist aber weiterhin im Kaufbereich. Dies schauen wir uns für Deutschland und die USA an.

Beim Vergleich von Unternehmen fällt hier auf, dass Tesla Probleme bei der Marge hat, Mercedes jedoch dort überraschen kann. Genau dies wurde heute bekannt und im Kurs bereits im Vorfeld mit Aufschlägen ein Stück weit eingepreist.

Zweiter Wert heute in der Analyse ist das DAX-Schwergewicht SAP. Vor allem das Cloud-Geschäft überrascht und bringt die Anleger trotz des vergleichsweise hohen Niveaus weiterhin in Kauflaune. Im direkten Vergleich mit dem US-Konkurrenten Oracle hat SAP in diesem Jahr besser performt. Übrigens auch im Vergleich zum DAX, wie wir hier seitens des Zahlenwerks auswerten.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.